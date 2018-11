Incêndio deixa um ferido no Centro de SP Uma pessoa ficou ferida levemente em um incêndio de grandes proporções que atingiu por volta das 10 horas de hoje um prédio abandonado de quatro andares e a Favela do Moinho, na região de Campos Elísios, no Centro de São Paulo. Trinta e três equipes do corpo de bombeiros, com 70 homens, ainda estavam no local por volta das 12 horas tentando controlar o fogo.