Incêndio destrói 15 ônibus em revenda em Fortaleza Pelo menos quinze veículos foram destruídos por um incêndio, que teve início às 21h30 de ontem no pátio de uma revenda de ônibus localizada na altura do km 9,1 da pista sentido interior da BR-116, no bairro de Messejana, em Fortaleza (CE).