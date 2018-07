Incêndio destrói 20 casas e mata três irmãos no RS Um incêndio de grandes proporções consumiu todas as casas de uma comunidade e matou três irmãos no bairro Serrano, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (30). Os bombeiros chegaram ao local às 23h45 e só conseguiram debelar as chamas às 2h30 desta sexta-feira, quando as 20 casas de madeira do terreno, com instalações precárias, já estavam totalmente destruídas. A região é conhecida como Vila do Sapo.