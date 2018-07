Incêndio destrói 200 barracos de duas favelas na zona norte do Rio

RIO - Três pessoas, entre elas uma menina, tiveram queimaduras leves durante um incêndio de grandes proporções que destruiu todos os cerca de 200 barracos das favelas Bandeira 1 e 2, em Del Castilho, na zona norte do Rio, por volta do meio-dia desta quarta-feira (15). Com cerca de mil moradores, as comunidades surgiram embaixo do viaduto Engenheiro Alvarino José da Fonseca, que liga os bairros de Del Castilho e Maria da Graça. Os barracos ficavam imprensados entre as vias férreas da linha 2 do metrô, do ramal Belford Roxo dos trens suburbanos da SuperVia, e da companhia de transporte de carga MRS Logística. As concessionárias chegaram a suspender a circulação das composições por motivos de segurança. O incêndio foi controlado pelos bombeiros por volta das 14h.

Surgida em 1998, a favela foi destruída por outro incêndio, em 2003. Entretanto, sem ter para onde ir, moradores voltaram para o local. "Você acha que a gente mora nesse lugar, com esgoto a céu aberto, ratos e lixo, por que quer? É o quarto incêndio aqui. Em 2003, apareceram várias autoridades prometendo casas para os moradores, mas até agora, nada. Precisamos de ajuda. Urgente", disse a doméstica Cristiane Bispo, de 37 anos, vice-presidente da Associação de Moradores.

A perícia vai tentar esclarecer a causa do incêndio. Moradores, no entanto, levantavam duas hipóteses: um curto-circuito numa ligação clandestina dentro de um barraco, ou então uma garrafa com gasolina que teria sido arremessada do viaduto em direção à favela. As chamas teriam começado num barraco onde moram sete crianças.

A mãe das crianças estava trabalhando e ficou sabendo do fogo por uma vizinha, que conseguiu salvá-las. "Por sorte, conseguimos retirar vários botijões de gás antes que explodissem. A tragédia podia ter sido bem maior", afirmou Marcos Rodrigues dos Santos, de 45 anos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social iniciou um cadastramento dos desabrigados, que poderão optar entre seguir para abrigos municipais ou casas de parentes. Eles receberão kits emergenciais, com material de limpeza e higiene pessoal. O viaduto permanecerá interditado ao trânsito até que seja feita uma avaliação estrutural. Os trens do metrô e da SuperVia já voltaram a circular normalmente pela região.