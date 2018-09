Incêndio destrói 60 carros na Prefeitura de Suzano-SP Cerca de sessenta carros ficaram destruídos ontem, durante um incêndio no pátio da Prefeitura de Suzano, na Grande São Paulo. A polícia investiga se a ação foi criminosa. As chamas tiveram início às 5 horas e foram controladas uma hora depois pelo Corpo de Bombeiros. A prefeitura do município afirmou que dos 60 carros, apenas nove estavam em bom estado de conservação. Os proprietários dos veículos estão sendo informados sobre o ocorrido. O fogo atingiu 5% da área total do pátio. O local passará por perícia. O caso foi registrado na delegacia central da cidade, que investiga o caso.