Incêndio destrói alojamento militar em Caxias do Sul Um incêndio destruiu na madrugada de hoje o terceiro pavimento do quartel do 12º Batalhão de Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) e deixou dois soldados levemente feridos em Caxias do Sul, a 120 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A área atingida pelo incêndio abrigava um alojamento de 40 policiais e arquivos da Justiça Militar. A perícia no local será feita amanhã. A suspeita é de que o fogo tenha se alastrado a partir da explosão de um botijão de gás. O comandante do 12º Batalhão, tenente-coronel Julio César Marobin, disse que parte da documentação queimada no incêndio poderá ser recuperada e reconstituída porque estava salva em pen drives e DVDs, mas admitiu que alguns inquéritos terão de ser recomeçados. Também afirmou que o serviço do batalhão não será interrompido. Nos próximos dias os alojamentos e serviços serão transferidos para outros prédios do mesmo terreno. Oficina - Em Sapiranga, no Vale do Sinos, outro incêndio destruiu uma borracharia e oficina de pintura de veículos. Como havia produtos químicos no local, os bombeiros tiveram de trabalhar 12 horas para controlar o fogo.