Incêndio destrói ao menos 5 ônibus dentro de garagem

Segundo informações do gerente da garagem, a causa do fogo pode ter sido um curto-circuito no motor de um dos veículos. Numa reunião com os seguranças da empresa, o encarregado afirmou que os funcionários não descartam a possibilidade de alguém ter jogado um coquetel molotov por cima do muro, de cerca de três metros.

Nenhum dos seguranças afirmou ter visto algum suspeito próximo ao muro ou algum objeto caindo na garagem. Seis viaturas dos bombeiros foram acionadas para o local. Não houve feridos. A perícia agora irá apurar a verdadeira causa do incêndio, possivelmente criminoso.