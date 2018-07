Incêndio destrói barracões de 3 escolas de samba no Rio Um incêndio na tarde desta quarta-feira destruiu parcialmente os barracões de três escolas de samba do Rio: a Porto da Pedra e a Alegria da Zona Sul, que integram a Série Ouro (segunda divisão do carnaval do Rio), e a Flor da Mina do Andaraí, que faz parte do Grupo E (sexta divisão). Os galpões, onde são produzidos carros alegóricos e fantasias, são vizinhos na Rua Equador, na região portuária da capital fluminense. Ninguém se feriu, mas alegorias e fantasias se perderam.