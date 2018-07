Incêndio destrói barracos em favela de Cubatão (SP)

Um incêndio destruiu nesta terça-feira, 10, mais de dez barracos na Favela Vila dos Pescadores, em Cubatão, na região da Baixada Santista. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h33 e levou cerca de uma hora para controlar o fogo. Segundo a corporação, ninguém se feriu, mas algumas pessoas passaram mal e tiveram de ser levadas a hospitais. Até o momento, desconhece-se a causa do incêndio. Atuaram no combate às chamas 36 bombeiros de Santos e de Cubatão. A Defesa Civil está na favela para fazer um levantamento do número exato de barracos atingidos pelo fogo e de desabrigados. Essas pessoas provavelmente serão levadas para um centro comunitário situado perto da favela.