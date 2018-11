Incêndio destrói barracos em favela na zona oeste de SP Pelo menos dez barracos já haviam sido destruídos por volta das 15h15 de hoje pelo fogo que atinge a Favela do Moinho, no bairro Bom Retiro, zona oeste de São Paulo. Ainda não há informação sobre feridos, de acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), que enviou dez equipes ao local. A favela fica localizada sob um viaduto, próximo à linha férrea, segundo informou o Cobom.