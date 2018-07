Incêndio destrói casa de festas em Niterói-RJ As chamas destruíram uma casa de festas no fim da tarde de ontem em Niterói, no Rio de Janeiro. Três pessoas ficaram intoxicadas pela fumaça, mas não precisaram ser levadas ao hospital e foram liberadas no local, segundo o Corpo de Bombeiros. A casa estava vazia no horário do incêndio, por volta das 18 horas. Segundo estimativa dos bombeiros, o prejuízo com o fogo pode passar dos R$ 200 mil. Hoje, também no Estado do Rio, um ônibus pegou fogo por volta das 6 horas na Avenida Brasil. O incêndio foi provocado por um superaquecimento do motor do ônibus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O trânsito chegou a ficar tumultuado no momento do incêndio, mas começou a fluir após a retirada do veículo da pista.