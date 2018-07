Incêndio destrói casa e mata irmãos em Tatuí-SP Dois irmãos, um menino de três anos e uma menina de dois, morreram no incêndio que destruiu a casa em que viviam, na tarde desta segunda-feira, 29, em Tatuí (SP). O fogo destruiu o quarto em que as crianças estavam sozinhas, na residência de três cômodos, localizada no bairro Americana, periferia da cidade. Ao perceber as chamas e ouvir os gritos, moradores vizinhos arrombaram a porta e conseguiram resgatar a menina. Ela foi levada no carro de um morador para uma unidade de suporte avançada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.