Incêndio destrói centro automotivo em Sorocaba-SP Um incêndio destruiu um centro automotivo, na madrugada de hoje, no centro de Sorocaba (SP). As chamas se espalharam rapidamente e atingiram o prédio vizinho onde funcionava uma borracharia e uma oficina mecânica. O Corpo de Bombeiros mobilizou viaturas e equipamentos para evitar que as chamas se alastrassem ainda mais. Todo o quarteirão foi isolado.