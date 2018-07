Incêndio destrói depósito de algodão em Santos-SP Um incêndio de grandes proporções atinge desde a madrugada um depósito que armazenava algodão em Santos, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Localizado no bairro da Alemoa, o fogo no terminal do Deicmar começou por volta da 1 hora da manhã, informou o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que motivou o incêndio, mas suspeita-se que tenha sido provocado por fogos de artifício. Seis carros dos bombeiros e 15 homens ainda trabalham no controle do incêndio. As vidraças de diversas casas próximas ao depósito quebraram com o calor e 20 residências foram isoladas e resfriadas pelos bombeiros para que não se incendiassem. De acordo com o engenheiro da Defesa Civil de Santos, Luis Marcos Albino, a irradiação era o principal risco para os moradores, mas como grande parte do material já se queimou o calor diminuiu um pouco. Segundo ele, alguns postes de luz estavam muito expostos ao calor e a CPFL cortou a energia da área para evitar acidentes. "Como foi algodão que pegou fogo ali, a queima continua, tem que ficar acompanhando, molhando o tempo todo."