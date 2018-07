Incêndio destrói depósito de combustíveis no Rio Um incêndio de grandes proporções atinge o depósito de uma distribuidora de lubrificantes e combustíveis na Rua Geraldo Rocha, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a manhã desta quinta-feira (23). Ainda não há informações de feridos. Bombeiros de pelo menos seis quartéis foram deslocados para combater o fogo. As chamas, que destroem os tanques de armazenamento de combustíveis, podem ser vistas a quilômetros de distância. O depósito fica próximo à Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 Norte).