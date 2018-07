De acordo com os bombeiros, o prédio atingido pelo incêndio foi isolado e as equipes de bombeiros contam com apoio de um helicóptero para extinguir o fogo. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a grande quantidade de fumaça produzida pelo fogo não atrapalhou as operações do Aeroporto Internacional de Salvador, que fica em região próxima ao do depósito.