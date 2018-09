Incêndio destrói depósito de material reciclável

O incêndio teve início por volta das 2 horas de hoje, na Rua João Euclides Cortês, 401, no Jardim Tupancy. Cerca de 20 bombeiros do município, distribuídos em oito equipes, e outra duas equipes da capital paulista foram acionados para controlar as chamas.

Segundo os bombeiros, no local estava armazenada grande quantidade de material plástico, o que ajudou o fogo a se espalhar rapidamente. Por volta das 7h15 ainda havia pequenos focos de incêndio e os bombeiros começavam a operação rescaldo.