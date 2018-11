Incêndio destrói depósito de material reciclável no RS Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de material reciclável hoje, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta da 1 horas e, as 15h30, equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam no local fazendo o rescaldo do incêndio. Não há registro de feridos.