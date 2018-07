Incêndio destrói depósito terceirizado da Receita no RJ Um incêndio que durou mais de 12 horas destruiu um depósito terceirizado da Receita Federal em Belford Roxo (RJ), próximo à rodovia Presidente Dutra, na noite de ontem. Segundo a Receita, as mercadorias destruídas (eletroeletrônicos, geladeiras e produtos chineses, entre outros), estavam avaliadas em US$ 33,3 milhões (R$ 59,6 milhões).