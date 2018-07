Incêndio destrói dois galpões da Insinuante na Bahia

O incêndio foi iniciado por volta das 6 horas e atingiu os depósitos de móveis e eletrodomésticos da empresa. Partes das coberturas dos galpões ruíram, dificultando o combate às chamas - que só foram controladas cinco horas depois, com os trabalhos do Corpo de Bombeiros e de brigadas do aeroporto e do Pólo Industrial de Camaçari, localizados a poucos quilômetros. A empresa ainda não calculou os prejuízos. Uma perícia deve determinar a causa do incêndio.