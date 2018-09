Incêndio destrói fábrica de colchões no RS Um incêndio destruiu totalmente uma fábrica de colchões em Caixas do Sul, no Rio Grande do Sul, ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, três equipes foram acionadas para controlar o fogo na fábrica MultiEspuma, onde cerca de 40 funcionários trabalhavam. Houve explosões e o fogo se espalhou rapidamente, mas ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas após quatro horas de trabalho. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.