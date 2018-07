Incêndio destrói fábrica de papelão em SP

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou por volta das 1h15, na altura do número 100 da Estrada das Lágrimas. Após cinco horas de trabalho, as chamas foram controladas.

O rescaldo - etapa do serviço na qual os bombeiros avaliam o terreno para garantir que o fogo foi extinto - começou por volta das 6h20, com dez equipes, e continuava até às 10h30 de hoje, com seis viaturas.

A Estrada das Lágrimas foi totalmente bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição continua nesta manhã sem previsão de término. A CET pede aos motoristas que evitem a região e informa que montou um desvio pelas ruas Protocolo, Solemar e Caripurá.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A subprefeitura do Ipiranga foi acionada e enviou técnicos para avaliar se a área sofrerá alguma interdição.