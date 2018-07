Incêndio destrói fantasias no sambódromo do Rio

RIO DE JANEIRO - Um incêndio atingiu o centro cultural que funciona desde o mês passado sob as arquibancadas do setor 2 do sambódromo do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 19. Ninguém se feriu.

O fogo destruiu fantasias que integravam uma exposição, e foi controlado por volta das 18h. Segundo a Prefeitura do Rio, embora a arquibancada tenha ficado chamuscada pelo fogo, não houve prejuízo a sua estrutura.