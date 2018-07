Incêndio destrói florestas e fazendas no Pará As florestas de cinco fazendas do sul do Pará estão ardendo em chamas. Os fazendeiros acusam invasores sem terra de provocar os incêndios para forçar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a desapropriá-las. Em Santana do Araguaia, três mil hectares da fazenda Cristalino foram consumidos pelo fogo. Em outra área do município, que faz fronteira com o Estado de Mato Grosso, grandes extensões de mata foram queimadas nas fazendas Vitória Régia, Ouro Verde e Quixadá. Em Marabá, o incêndio atinge 4,8 mil hectares da fazenda Pioneira, 1.500 dos quais foram completamente destruídos.