Incêndio destrói galpão da Ceasa no Rio Um incêndio atingiu hoje a Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S/A (Ceasa) e já destruiu ao menos um galpão. Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio foram acionadas na manhã de hoje para controlar o fogo. Segundo os bombeiros, ainda não há informação de feridos e nem das causas do incêndio.