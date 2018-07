Incêndio destrói galpão de fábrica em Laranjal Paulista Um incêndio só controlado na manhã desta segunda-feira, 7, destruiu um depósito da indústria de brinquedos Roma, uma das maiores do interior de São Paulo, em Laranjal Paulista, região de Sorocaba. O fogo teve início no final da noite de domingo e só foi controlado depois de 12 horas de trabalho intenso. Nove equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades da região atuaram no combate às chamas.