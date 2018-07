Incêndio destrói galpão em Taboão da Serra-SP Um incêndio destruía no início da noite de hoje um galpão no bairro Jardim São Miguel, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Pelo menos duas equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. Não há informações sobre possíveis vítimas nem sobre as causas do incêndio.