Incêndio destrói galpões da Pernambucanas em Barueri

Uma vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Regional de Cotia com intoxicação e, até as 13 horas deste domingo, 14 viaturas ainda auxiliavam no trabalho de rescaldo. O estado de saúde do socorrido não foi informado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma série de fatores contribuíram para a rápida dispersão das chamas, dificultando o trabalho de contenção. "O material armazenado (nos galpões), à base de espumas e tecidos, a baixa umidade do ar e a alta temperatura no início da noite fizeram com que o incêndio ganhasse uma grande proporção rapidamente", explicou um bombeiro. O Corpo de Bombeiros não soube informar a área total danificada pelo fogo. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Pernambucanas até o momento.