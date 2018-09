Incêndio destrói loja de roupas no centro de SP

A primeira ligação que chegou aos bombeiros foi feita às 22h50, mas acredita-se que o fogo tenha começado por volta das 22h30, pois poucas pessoas andam por aquela região neste horário e demorou para que as chamas fossem vistas por quem estava fora da loja.

Um total de 24 viaturas, com 72 homens, foi utilizado no combate ao fogo, que se espalhou rapidamente pela loja, que possui 3.500 m2. "Nossa maior preocupação era isolar fogo para que ele não atingisse os prédios vizinhos", afirmou o tenente Roberto Rensi, dos Bombeiros. Até a 1h40 desta madrugada, várias equipes ainda trabalhavam no local.

Não houve feridos e não se sabe ainda o que iniciou as chamas. O subprefeito da Sé, Nevoral Alves Bucheroni, acompanhou o trabalho dos bombeiros e disse que o prédio, de dois andares, será interditado e isolado, pois há risco de desabamento.