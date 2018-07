Incêndio destrói loja em Porto Alegre Um incêndio destruiu uma loja de material cirúrgico e ortopédico no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ao amanhecer de hoje. Os bombeiros chegaram ao local por volta das 7 da manhã e levaram quase duas horas para controlar as chamas, devido às dificuldades para se chegar aos fundos do estabelecimento, localizado no piso térreo de um edifício residencial de seis andares. Os moradores saíram de seus apartamentos, desceram as escadas em meio à fumaça e esperaram na calçada e na Praça Júlio de Castilhos. No final da manhã, foram autorizados a voltar para suas casas. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é desconhecida.