Incêndio destrói lojas Caçula, no Centro do Rio Sete lojas interligadas da rede Caçula, no Centro do Rio de Janeiro, pegaram fogo na madrugada deste sábado, parcialmente destruindo os sobrados onde estão instaladas, na área do Saara. Boa parte dos 40 metros de fachada das Lojas Caçula, na Rua Buenos Aires, desabaram. Não houve vítimas.