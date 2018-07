Incêndio destrói maior hipermercado do litoral do PR Um incêndio, que começou por volta das 4h30 desta madrugada, destruiu totalmente o Hipermercado Condor, no Bairro Raia, em Paranaguá, litoral paranaense. Maior hipermercado da região, ele tinha em suas dependências as duas únicas salas de cinema da cidade, que também foram destruídas. O Corpo de Bombeiros precisou deslocar 30 homens para o trabalho de combate ao fogo, que contou com o auxílio de viaturas de Matinhos e Pontal do Paraná. No meio da manhã, o teto do prédio não suportou os estragos e desabou.