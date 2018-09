Incêndio destrói mata no Parque Estadual do Juqueri-SP Foi controlado na manhã de hoje o incêndio que atingiu a mata nativa no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O fogo teve início por volta das 23 horas de ontem. Três equipes do Corpo de Bombeiros e uma equipe de um helicóptero da Polícia Militar ajudaram a controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.