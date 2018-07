Incêndio destrói parte de 2 reservas ambientais em SP As chamas destruíram ontem cerca de 20 hectares do Parque Estadual Itapetinga e do Monumento Natural da Pedra Grande, duas unidades de conservação localizadas próximas à região da Serra da Cantareira, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início pela manhã e já foi controlado. No entanto, focos de incêndio ainda persistiam na manhã de hoje. Ainda não foi possível identificar o que provocou o fogo. A área atingida equivale a aproximadamente 22 campos de futebol.