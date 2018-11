Incêndio destroi parte de indústria em Jundiaí

Seis equipes dos bombeiros, com apoio de caminhões pipa, conseguiram apagar as chamas por volta das 22 horas, quatro horas após o início do incêndio, que teria começado no almoxarifado, na parte superior da empresa, onde há muitas caixas de papelão.

Moradores da Rua Sebastião Augusto de Miranda, que fica atrás da empresa, foram os primeiros a perceber o incêndio. Os funcionários trabalhavam no piso inferior da fábrica quando o fogo teve início. Todos conseguiram sair ilesos.

Os bombeiros tiveram que abrir um buraco na parede para conseguir combater o fogo, cuja causa ainda não foi apurada. Toda a estrutura de aço do teto do galpão atingido pelo fogo veio abaixo. Até as 3 horas desta terça-feira, 6, os bombeiros ainda realizavam trabalho de rescaldo.