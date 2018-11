Incêndio destrói parte do laboratório de química da Uerj Um incêndio destruiu hoje cerca de 30% do laboratório de química da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, na zona norte da capital fluminense. Ninguém se feriu. As chamas consumiram parte da sala, localizada no 4º andar do prédio anexo, no Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, perto da Avenida Radial Oeste.