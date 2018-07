Incêndio destrói processos no Fórum João Mendes Um incêndio na madrugada de sábado para domingo no cartório da 5.ª Vara Cível Central, no Fórum João Mendes Júnior, centro de São Paulo, destruiu processos e levou a Presidência do Tribunal de Justiça a suspender os trabalhos ontem nos cartórios da 1.ª à 6.ª Varas Cíveis do Foro Central da capital. Funcionários foram trabalhar, mas acabaram dispensados mais cedo, a partir das 17 horas, por causa do forte cheiro de fumaça.