Incêndio destrói sede do AfroReggae e jornal no Rio Um incêndio destruiu o imóvel de três andares onde funcionaria uma pousada do Grupo Cultural AfroReggae, na Rua Joaquim de Queiroz, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 16. A pousada seria inaugurada no dia 5 de agosto. No mesmo prédio também funcionava a redação do jornal comunitário "Voz da Comunidade", que ganhou notoriedade ao transmitir em tempo real, através de redes sociais, a ocupação do Complexo do Alemão pelas forças de segurança, em novembro de 2010.