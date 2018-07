Incêndio destrói sete casas de vila histórica em Manaus

O fogo foi controlado em cerca de meia hora pelos bombeiros, mas as chamas, que se espalharam rapidamente pelos imóveis centenários, foram extintas por completo somente depois de duas horas. Acredita-se que o fogo tenha sido originado por um curto-circuito numa casa onde funcionava uma fábrica clandestina de salgados.

Outras oito casas construídas no mesmo local não foram atingidas pelo fogo e os moradores, no final da noite, puderam voltar para o interior delas após uma vistoria de agentes da Defesa Civil. Uma perícia deve determinar a verdadeira causa do incêndio, que não deixou feridos.