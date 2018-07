Incêndio destrói teatro de 60 anos em Londrina

De acordo com a direção da Universidade Estadual de Londrina (UEL), responsável pela administração do teatro, apenas um vigilante estava no local no momento em que o incêndio começou. Ele conseguiu sair ileso e encontrou-se com um engenheiro servidor da UEL que mora em um prédio vizinho. Ambos acionaram o Corpo de Bombeiros. Num primeiro momento, foi realizado o isolamento de dois prédios que ficam nos fundos do teatro. Como o fogo alastrou-se de forma rápida na parte interna, pouca coisa foi salva. Para evitar maiores problemas e por existir risco de desabamento, a energia elétrica foi cortada em parte da região central de Londrina, deixando algumas pessoas temporariamente retidas em elevadores.

O Corpo de Bombeiros enviou cinco carros e 20 homens para o combate das chamas. No início da noite, alguns permaneciam no local para apagar os últimos focos do incêndio. De acordo com a assessoria da UEL, a parte interna do edifício, onde ficavam o palco e as poltronas, foi totalmente destruída. A assessoria informou que foi possível salvar apenas alguns objetos, como dois pianos, que estavam em uma sala na frente, e alguns arquivos nos fundos do edifício. A condição dos pianos ainda não foi avaliada, pois eles ficaram bastante molhados.

Engenheiros do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da UEL devem avaliar as condições da fachada para ver se ela permanecerá em pé ou se deve ser demolida. Há pouco ainda havia temor de que pudesse desabar, em razão de rachaduras. O teatro estava fechado desde o fim de dezembro, em razão de estar passando por reforma, particularmente no palco de 120 metros quadrados, que teve todo o piso de madeira trocado. Ao longo do ano passado, foram investidos cerca de R$ 2 milhões nos sistemas hidráulico, elétrico e em equipamentos. Ele deveria ser reaberto em 10 de março, dando início às comemorações dos 60 anos de existência.

Inaugurado em 24 de dezembro de 1952, quando Londrina vivia o auge da cultura do café, de onde vem o nome Ouro Verde, o teatro figura em cartões postais da cidade. Em 1998, a edificação foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. Desde 1978, está sob a administração da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O Cine Teatro Universitário Ouro Verde é o maior do norte do Paraná, com capacidade para 950 pessoas.