Incêndio destrói três empresas no RS Um incêndio destruiu as instalações de três empresas de uma área comercial da Avenida Dorival de Oliveira, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, hoje à tarde. Durante a operação de combate às chamas, os bombeiros removeram moradores das casas localizadas no mesmo quarteirão porque as chamas ameaçavam se espalhar por toda a redondeza. As causas ainda são desconhecidas, mas sabe-se que o fogo começou em uma loja de motocicletas e se propagou para um comércio de sucatas e uma vidraçaria. O incêndio foi controlado depois de duas horas. Não houve feridos.