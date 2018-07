Incêndio destruiu 50 mil hectares na Serra da Canastra

Ele garante, porém, que a nascente de um dos principais rios brasileiros, o São Francisco, está preservada, embora o fogo tenha chegado hoje à região do alto da Cascad''anta, onde se localiza a primeira cachoeira do parque. "As equipes estão exaustas. Tudo dificulta o combate ao incêndio, o vento, o relevo, o tempo seco", disse Pádua.

Depois de ser considerado praticamente controlado na última quarta-feira, o incêndio retomou força na quinta-feira. As chamas transpuseram o Ribeirão Santo Antônio, no norte do parque, que corre para o rio Araguari. "Enquanto combatíamos esse incêndio surgiram outros, no lado oposto do chapadão, a quilômetros dali, que avançaram para a parte alta da cachoeira Cascad''anta", relatou o diretor, sem esconder o cansaço.

O Parque tem área total de 70 mil hectares, onde estão cachoeiras que variam de 100 a 300 metros de altura e uma rica fauna e espécies características da fauna brasileira, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o veado campeiro, ema e pato-mergulhão.

Caparaó

Nesta sexta-feira, cerca de 30 homens dos 80 homens que ajudavam no combate ao incêndio na Serra da Canastra se deslocaram para ajudar no combate às chamas em outro parque nacional, o do Caparaó. Com 31,8 mil hectares de extensão, está situado entre os estados do Espírito Santo (78% da área) e de Minas Gerais (22%) - 270 km de Vitória e 335 km de Belo Horizonte. De acordo com um funcionário do parque, o fogo continua, embora em menor proporção. Cerca de 60 hectares já viraram cinzas. Outras três unidades de conservação federais e dez unidades estaduais combatem focos de incêndio em Minas Gerais. O aumento da nebulosidade nesta sexta-feira trouxe esperança de chuva em várias regiões do Estado.