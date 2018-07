Incêndio devasta 5 milhões de m² em SP

O fogo consumiu uma área equivalente a mais de 500 campos de futebol.

Membros do Corpo de Bombeiros, proprietários de terras na região e voluntários, com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar, conseguiram debelar as chamas quase que por completo. Os poucos focos que ainda restavam foram apagados pela chuva que atingiu a região entre a noite de anteontem e a manhã de ontem.

Mas o cenário que restou é desolador: áreas enormes de carvão e cinzas.

O fogo começou na quinta-feira da semana passada. Segundo fazendeiros, a chuva foi providencial, pois o fogo poderia se alastrar novamente.

Além do Parque Ecológico Bom Jesus, mais de dez fazendas nas proximidades também foram atingidas pelas chamas.

Os prejuízos ainda estão sendo analisados, mas quem mais perdeu foi o meio ambiente. Uma estimativa do Corpo de Bombeiros aponta que foram destruídos pelo incêndio cerca de 5 milhões de metros quadrados de área de preservação.