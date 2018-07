Incêndio é controlado em apartamento de luxo em SP O incêndio que atingiu um dos andares de um condomínio de luxo hoje, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, já foi totalmente controlado. Também não há mais fumaça no local. Segundo informação do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu apenas no 18º andar e os moradores já foram liberados para entrar no prédio.