Incêndio é controlado em indústria química da Grande SP

O incêndio começou ontem na indústria química Old Flex, no Parque Esplanada. As instalações estão localizadas na Estrada São Judas, às margens da pista sentido capital paulista da Rodovia Régis Bittencourt, no limite entre as cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra. No local havia 13 tanques com etanol e acetona. Dois deles explodiram, quatro pegaram fogo e sete ficaram intactos.

No momento em que o fogo chegou até a empresa, pelo menos 10 pessoas trabalhavam no setor da produção. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, três delas com queimaduras graves nos membros superiores e rosto. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Pirajussara e Pronto-Socorro Municipal de Taboão da Serra.

Nas primeiras horas de combate às chamas, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informava que o incêndio poderia levar dias para ser extinto. A temperatura no local chegou a ficar acima de 1.000ºC, evaporando os jatos de água antes que atingissem o foco do fogo. O incêndio só não foi pior, porque os tanques continham álcool, uma substância que se mistura com a água e facilita o combate às chamas. Se fossem derivados do petróleo, o trabalho dos bombeiros seria mais difícil.

Arredores

Segundo a Defesa Civil de Taboão da Serra, parte dos supostos 900 mil litros de combustível que teriam vazado dos tanques atingidos pelas chamas escorreu para fora da empresa. Um rastro de fogo se formou ao lado e dentro do córrego Poá, que passa ao lado da rodovia. Equipes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foram acionadas para averiguar os danos ao meio ambiente.

Moradores de cerca de 50 casas que ficam na Estrada São Judas, próximo à fábrica, tiveram que deixar os imóveis e só retornariam depois que os bombeiros e a Defesa Civil se certificassem da não existência mais de risco para essas residências.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt foram bloqueados, ontem à noite, a partir do quilômetro 276 para a segurança dos motoristas e para que as equipes dos bombeiros pudessem trabalhar e acessar a empresa com mais facilidade. A polícia informou que às 22h30 a rodovia já havia sido liberada para o tráfego.