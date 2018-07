Incêndio é controlado no Parque do Itatiaia Foi controlado no início da noite de anteontem, após dois dias, o incêndio que atingia o Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Rio. Quase 200 bombeiros participaram da operação de combate ao fogo, que foi prejudicada pelos fortes ventos que atingiram a região. O Corpo de Bombeiros informou que não sabe as causas nem a dimensão do incêndio. Hoje, quando se espera que as condições climáticas estejam melhores, será feita nova inspeção para avaliar o tamanho da área afetada.