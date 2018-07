Incêndio é extinto no Parque Ecológico do Tietê, em SP O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir na tarde de hoje o incêndio no trecho de mata do Parque Ecológico do Tietê, próximo ao quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O fogo teve início às 10h30 e às 12h10 as quatro faixas de rolamento da rodovia, sentido São Paulo, foram bloqueadas.