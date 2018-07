Incêndio em academia de ginástica fere cinco no Rio Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, durante um incêndio na academia Body Planet, em Jacarepaguá (zona oeste do Rio). O fogo começou por volta das 11h e se alastrou pelo segundo andar da academia, que passava por obras. O Corpo de Bombeiros demorou cerca de 40 minutos para debelar as chamas, que destruíram cerca de 15 metros quadrados da Body Planet. A causa do fogo ainda não foi definida, mas os bombeiros informaram que havia material inflamável na obra, que pode ter contribuído para o estrago. O pedreiro Arniston de Araújo, que teve quase todo o corpo queimado, está internado em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto (na zona sul), em coma e respirando com auxílio de aparelhos. Carlos Antônio da Silva Filho também sofreu queimaduras graves e está internado no Hospital Souza Aguiar (centro), também respirando artificialmente. Ambos foram levados para as unidades de saúde no helicóptero do Corpo de Bombeiros. Outras duas vítimas, que não foram identificadas, sofreram queimaduras de segundo grau graves em cerca de 30% dos corpos e foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra. Um outro homem ficou levemente ferido, foi atendido pelos bombeiros e liberado ainda no local.