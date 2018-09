Incêndio em apartamento deixa 4 feridos em SP Um incêndio atingiu um apartamento da altura do nº 80 da Rua Santa Isabel, na região central de São Paulo, na tarde de hoje. Os bombeiros enviaram 11 carros ao local e precisaram resgatar quatro pessoas. Elas tiveram intoxicação por causa da fumaça. O fogo começou por volta das 13h30, e por volta das 15h já havia sido controlado. Três vítimas precisaram ser socorridas com a ajuda das escadas dos bombeiros e uma delas foi retirada pela escada do prédio.