Incêndio em boate mata ao menos 90 no RS, diz polícia Ao menos 90 pessoas morreram em um incêndio em uma boate em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, segundo a polícia local. Testemunhas afirmam que o fogo começou durante o show pirotécnico da apresentação de uma banda, na boate Kiss. O material de isolamento acústico do prédio - feito de espuma - incendiou e a fumaça intoxicou as vítimas.